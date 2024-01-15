中華大學近日舉辦首屆「探索園區」期末競賽，祭出高達6.4萬元的競賽總獎金，鼓勵學生發揮自主學習的精神，展現其專業與創意能力，最終由觀光學院的團隊藉由調查園區對水資源的運用，以「大自然遊憩之水資源再生」主題，從93組隊伍中脫穎而出奪得冠軍。

中華大學校長劉維琪指出，依據高教深耕計畫，推動學生自主學習精神，在112學年度為大一新生開設「探索園區」課程，讓各個學院以「園區」為出發點，結合其專業特色規畫主題，透過探索、學習、實踐的方式，完成自主學習規畫書、成果海報與3至5分鐘影片等3項內容，學生作品涵蓋SDGs永續指標，與AI應用等前沿議題相當多元豐富，充分展現其創造力與對自主學習的熱情。

其中，觀光學院的團隊「天氣之子」就以「大自然遊憩之水資源再生」的學習主題，藉由調查園區對於水資源的運用，規畫融入水資源再生為主題的旅遊行程，結合設計旅遊行程的專業，也體現了對環境永續的關注。

所有團隊都需參加初選，經過授課教師推薦最後評選至14組入圍團隊後，再由校內上千位師生投票評選，才能贏得競賽冠軍，「天氣之子」能奪下第1名相當不容易。

工業管理學系的團隊「Heart teams」則實地調查園區員工對於捐款的意願與偏好，並對接了兒童及少年的關懷議題，展現社會責任與關懷的精神，獲得佳作的肯定。

劉維琪說，中華大學首次大規模推動自主學習課程，主要希望讓大一生入學就了解到華大就學的優勢與目的，為將來到園區實習、就業做準備，各學院的主題不僅與園區緊密相連，也和聯合國永續指標SDGs相關，讓課程更有意義。

他也勉勵同學，無論最終在競賽中有沒有獲獎都是其次，重要的是同學們在創作過程中激發出的無限創意和強大的實踐力。