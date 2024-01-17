今天東北季風減弱，台灣附近轉為偏東風，東半部及恆春半島有局部短暫雨；各地氣溫回升。周六（20日）鋒面影響，中部以北、東半部轉有局部短暫雨，周日（21日）起「緩進式寒潮」南下，氣溫逐日下降，下周二至周四（23至25日）氣溫降至最低，部分平地下探6度以下；這波寒流高山降雪機率高。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今天東北季風減弱，西半部晴朗穩定，東半部偶有零星短暫飄雨。各地氣溫：北部12至25度、中部11至27度、南部11至28度、東部15至25度。

明後天（18、19日）各地晴朗穩定、氣溫續升，東半部水氣增多，有局部短暫雨。

最新各國模式模擬顯示，周六鋒面影響，中部以北及東半部有局部短暫雨，其他地區也有零星短暫雨。周日起鋒後的「緩進式寒潮」南下，氣溫逐日下降，下周二至周四清晨氣溫降至最低，觸及寒流定義（台北觀測站10度以下）。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬的平地低溫降至6度以下，美國模式降得更低；這波寒流高山降雪機率高，且「雪線」高度很低，北部約在1000公尺，各國模式仍在調整，應持續觀察。