許多人每天早上都要喝咖啡，一名網友分享好市多咖啡機正在特價，一台折扣3000元，只要一個按鈕就能泡出好喝的拿鐵，還可以調整口味濃淡，非常方便，用過的網友大讚「泡出來的拿鐵比便利商店好喝太多」。

臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」管理員分享優惠訊息，賣場販售的飛利浦全自動義式咖啡機正在特價，原價1萬8499元，現在折扣3000元，只要1萬5499元。

管理員發文表示，「一次折掉3000，價格實在很甜，一鍵就出拿鐵還不用清洗管路，非常方便。」

許多網友也讚好用「沒有奶管線很好清洗，鄰居一直推薦說有折扣，今天順便幫朋友買，一次搬了2台」、「用3、4年了，全家人每天都喝，可以買喜歡的豆子，非常方便好用」、「比便利商店好喝太多了，奶泡比例和咖啡濃度可以依照喜好設定。」

也有網友提醒，使用這款咖啡機要定期除鈣，否則長期下來出奶泡的地方可能阻塞，「我用2年半左右，咖啡水流不出來送維修」；另外也有網友遇到其他狀況，「之前使用水箱感應常出問題，只好拿去退，客服說是這款的通病。」