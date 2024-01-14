7-11「紅魔鬼思樂冰－草莓乳酸風味」，30元起。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

全家草莓季第二彈推「巧莓可可」、「草莓戀奶」等飲品饗宴。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家Let's Café攜手哈根達斯打造的「巧莓可可」，原價179元，2月6日前組合限定價129元。（全家提供／朱世凱台北傳真）

萊爾富限時推限定版「草莓風味氣泡QQ」，49元。（摘自萊爾富官網／朱世凱台北傳真）

OKmart於28日前推破百件糖果餅乾與飲料第2件6折起。（摘自OKmart官網／朱世凱台北傳真）

有感於歲末草莓季業績逐年成長1成，堪稱全年最受歡迎檔期，超商繼推出各式烘焙品後，再衝第二波活動，將草莓延伸至飲冰品當中，帶來粉紅甜蜜視覺與酸甜滋味享受，有望挹注相關品項買氣提升1至2成。

7-11觀察，儘管已經入冬，但冰品甜點化熱度仍不減，尤其差異化口味最能引起社群討論，讓民眾在寒涼天依舊喜愛嘗鮮。抓住這股趨勢，即起首度與台北排隊名店「法朋烘焙甜點坊」聯名推「草莓開運霜饗」霜淇淋，特選歐洲進口草莓原料搭瑞穗鮮乳，入口就能感香甜草莓與濃郁奶香交織，整體順滑不膩口，並首度復刻1980年代霜淇淋餅杯推限量「霜饗炮」造型，獻上開運祝福，2月6日前每周五六日使用icash 2.0、icash Pay享第2件半價。而限定400間門市販售的經典思樂冰亦推出「紅魔鬼思樂冰－草莓乳酸風味」，帶來甜美酸甜滋味。

全家先前將minimore草莓大福回歸，2周就賣出10萬份，便順勢把話題帶到現調杯裝飲品上，包括以Let's Café醇黑厚可可飲加整支哈根達斯「草莓覆盆子馬卡龍脆皮雪糕」所創造的「巧莓可可」，以可可滋味混搭草莓酸甜感豐富層次，2月6日前嘗鮮可省50元；另推酷繽沙「草莓酷奶昔」，添加奧地利草莓汁及果泥製成絲滑綿密的奶昔，且標榜吃得到草莓果粒；私品茶「草莓戀奶」可感受奶香與草莓香氣在口中迸發。

萊爾富即日起推出「草莓風味氣泡QQ」、「草莓風味拿鐵」、「草莓風味茶歐蕾」等加入戰局，號稱香甜口感如戀愛般滋味。OKmart於28日前推「迎春納福來OK」活動，精選破百件糖果餅乾與飲料第2件6折起，包括「甘百世-凱薩草莓巧克力」等。