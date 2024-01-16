林靖恩與已故資深音樂人李坤城譜出爺孫戀轟動一時，去年男方因大腸癌過世，李坤城兒子李卓軒便槓上林靖恩霸佔老家、李坤城遺產等行為，最後雙方達共識和解，不過先前林靖恩卻又被爆出大鬧飯店等脫序行為，狀態令人擔憂；對此，命理師沈嶸通靈後曝林靖恩的狀態。

命理師沈嶸通靈林靖恩的狀態後表示，她目前呈現自我放棄與自暴自棄德狀態，不過她的內心其實是希望原生家庭可以給予她協助，但礙於她過去為與李坤城在一起而與家人鬧翻，所以不敢再主動要求什麼，而沈嶸也透露，若林靖恩有機會，她希望能與家人和好並好好陪伴、這顧他們；此外，沈嶸也發現，林靖恩並不後悔曾經與李坤城談這段感情，她甚至不覺得自己有錯，她只是想要活出自己，做自己想做的事情而已。

事實上，林靖恩先前與李卓軒因李坤城遺留的房產槓上，經協商後李卓軒獲得父親生前的收藏，但獲得房產的林靖恩卻被爆出已將房子售出，每天住五星級飯店，直到先前她遭Dcard網友爆料大鬧飯店等脫序行為後，林靖恩才再度出現在大眾視野，而後續她接連在社群上的發文，更讓外界擔心她的精神狀態。

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