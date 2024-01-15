有著大陸流量女王之稱的楊冪，出道多年演出許多人氣電視劇，《仙劍奇俠傳三》、《宮》、《古劍奇譚》、《三生三世十里桃花》等等，均獲得不錯成績，近日楊冪出席活動卻被一名男子伸鹹豬手，影片在網上瘋傳，讓大批粉絲氣炸。

楊冪日前下班遭大批粉絲圍堵，她穿著厚外套，一頭長髮在腦後挽起，周圍有許多粉絲舉著手機拍攝，不時有人呼籲「別擠了」，此時突然有陌生男子伸出手摸楊冪的頭，並稱「辛苦了，楊冪老師」，當下楊冪立刻皺眉回頭，隨後伸手確認頭上有無異常，以溫柔的嗓音說：「別摸我頭」，表情十分無奈。

影片在陸網瘋傳，許多人憤怒表示：「這根本是性騷擾」、「男的能不能管住自己的鹹豬手」、「把她都嚇到了」、「楊冪脾氣真好。我要是被陌生人摸頭我真的都想報警了還是異性」、「這男的也太沒有分寸了吧」、「楊冪大大的眼睛充滿了不理解與震驚」、「希望團隊加強安保人力」。

楊冪這次據傳是要參加央視的春晚節目彩排，同台藝人預計會有陳偉霆、周深、魏大勛、白敬亭、汪蘇瀧、毛不易、蘇有朋等等藝人，至於節目表演方式尚未對外界透露，也讓許多觀眾期待。

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