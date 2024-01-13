大陸「微博之夜」今（13日）在北京舉行，現場星光熠熠，流量女神楊冪一襲改良式的旗袍走上紅毯，瞬間吸引全場焦點，而同場的還有劉詩詩、唐嫣，3人合作過《仙劍奇俠傳3》，也是「頂流85花」，真實狀態引起熱議。

楊冪以改良式的旗袍現身，側腰挖洞和大露美背，下身開高衩到腿根，前凸後翹的完美身材曲線，讓人驚艷不已，而在無濾鏡的生圖下，狀態依舊超能打，網友大讚「自信且氣場拉滿」、「這一身美到失語」、「步步生蓮花，太美了好有氣質」。

而劉詩詩以一襲薄紗禮服走紅毯，仙氣十足，讓粉絲都大讚「劉詩詩簡直氛圍感的神」、「優雅大氣，美神降臨」、「真的又美出新高度了」；唐嫣則穿上金色斜肩禮服，氣場十足，「今天的造型好驚喜」、「糖神太美了」、「看到了不一样的美糖」。

楊冪、劉詩詩和唐嫣合作過《仙劍奇俠傳3》，也同樣是「頂流85花」，因此這次同台就引起外界高度關注，紛紛議論3女神的狀態誰更好，而她們的紅毯造型也登上微博熱搜，話題性十足。