26歲大陸女星田曦薇有著天真無邪的娃娃臉，被網友封為「初戀女神」，五官精緻的她進入演藝圈後很快受到矚目，影視作品有《卿卿日常》、《花轎喜事》、《田耕紀》等等，人氣也隨著作品逐漸攀升；近日她受邀出席微博活動，送禮物環節她送出一個黏毛器，讓大陸網友炸鍋，認為有可能是隨便從化妝師那拿來交差，很沒有誠意。

日前大陸舉行微博之夜，紅毯上星光熠熠，許多大牌藝人受邀參與，主辦方特別準備交換禮物環節，讓明星們準備禮物，再給其他明星抽，許多明星都花費不少心思，新生代女星虞書欣準備了「海釣雙人旅遊兌換券」，而且機票、酒店全包，收到禮物的唐嫣和虞書欣因此互相關注，讓雙方粉絲喜聞樂見，女星劉濤送了一個價值2874人民幣（約1.2萬元新台幣）的純金平安符。

虞書欣送了海釣兌換券。（圖／微博）

女星劉濤送了約破萬的平安金牌。（圖／微博）

不過也有明星送的禮物引起吐槽，同樣是新生代女星的田曦薇送一個黏毛器，這就讓許多網友不滿，紛紛吐槽：「大家對於又蠢又懶、敷衍了事208（據傳女星日收入208萬，網友以208作為高收入明星代稱）的厭惡，一個手工的擺件或者一個有寓意的物件能費多少心血和金錢？一個黏毛器真的拿不出手，普通人收到這個也不會喜歡」、「田曦薇這次真的讓我觀感降到最低」、「就是很敷衍」、「美女可不可以用點心」、「平時賺的也不少，活動送禮都這麼摳」、「怕不是隨便拿助理的東西來敷衍了事」。

而田曦薇在活動後曬出與自家貓咪的合照，只見她身穿黑衣，上面還沾了很多貓毛，並在留言寫下：「撞翻所有人」，似乎是在強硬回應黏毛器禮物一事。