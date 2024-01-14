30歲張予曦被列為「90後具潛力陸劇女星」之一，曾與大陸前首富王健林獨子王思聰交往，近年憑《琉璃》、 《與君歌》、《南風知我意》等戲劇站穩演藝圈。張予曦13日出席微博之夜，以一套帽兜水鑽禮服現身紅毯，被讚「夜光神女」，進入內場後，她換上一套同樣顯眼的性感禮服，為了防止走光，靈機一動在胸前插花。

張予曦先以一襲帽兜水鑽禮服現身紅毯，從她曬出的系列照來看，她頭上披著銀白色的帽兜，露出巴掌大的精緻臉蛋，身穿鑲滿水鑽的禮服，長裙開高衩修長的美腿一覽無遺，為了搭配主題她手持白蠟燭，朦朧的浪漫美感被許多網友盛讚：「夜光神女」，她的另一套造型則是一襲綴滿亮片，好似魚鱗波光粼粼，轉身可見白紗縫成多重魚尾的模樣，搭配復古麥穗捲髮型，宛如女神降臨。

身材纖細的張予曦為了防止走光，靈機一動在胸前插花，張予曦彎腰答謝時，胸前鮮花相當吸睛，這種創意作法引起許網友熱議，「太美了」、「花仙子」、「飄仙氣」、「森林精靈」，也有網友酸說「怕露就别穿」、「應該是因為胸太平了，撐不起來，有點空杯」。