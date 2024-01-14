2024「微博之夜」13日於北京登場，當晚眾星雲集，女明星們更是使出渾身解數在服裝上下了不少功夫，其中90後三小花旦趙露思、虞書欣及白鹿不只紅毯造型被拿出來做比較，連典禮的座位安排都被網友發現疑與他們在演藝圈的地位有關。

趙露思13日身穿Versace黑白波點裙踏上「微博之夜」紅毯，俏皮可愛的禮服洩出美腿，甜美又不失性感，也因她的造型「誰說我是斑點狗」一詞登上熱搜，至於虞書欣禮服上身貼身、深V剪裁讓她的好身材一覽無遺，下身搭配粉絲紗裙讓她性感中又帶著甜美，白鹿則以純白洋裝搭配紅寶石項鍊出場，展現優雅氣質的一面。

不過，除了三位的紅毯服裝備受關注外，典禮內的安排也被拿出來討論，網友從媒體在場拍的座位圖發現，演藝圈地位越高、越大排的座位會較靠近舞台與C位，而趙露思、白鹿、虞書欣雖同坐第3排，但趙露思比白鹿、虞書欣更靠近坐第3排中間的白敬亭，因此認為趙露思在業界心中地位還是小勝白鹿及虞書欣。

虞書欣(左起）、白鹿、趙露思場內座位安排引發網友討論。（圖／微博）

事實上，趙露思、虞書欣及白鹿皆為90後當紅的流量女星，趙露思《傳聞中的陳芊芊》、《偷偷藏不住》等接連暴紅，被封為「甜寵專業戶」，至於選秀節目出道的虞書欣則是因去年演出《蒼蘭訣》小蘭花一角走紅，白鹿則是在擔任平面模特時就已經累積一些人氣，之後被知名編劇于正簽下後主演多部作品《周生如故》、《長月燼明》等等，近年熱度不斷上漲。