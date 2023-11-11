女星Albee（范乙霏）曾參加選秀節目《我愛黑澀會》，外型甜美、身材火辣的她，因自然不做作的個性，時常受邀到各大綜藝節目擔任嘉賓，平時也會在社群分享生活大小事；日前她發文抒發心情，但網友注意力全在她的熱褲上，Albee對此解釋「不是需要後製小草莓的地方」。

Albee坦蕩自嘲：「承認吧，我就是個廢物，做自己好快樂，為什麼人生一定要努力向上？我這麼努力就是為了成為一個可愛的廢物然後爽死啊」，她寫下當時感觸「於是我開始有了新的癖好，蒐集散落在地圖上的所有想念和想像。當然我並不希望它發生但莫非定律誰不曉得？或許我是說或許，哪天不小心付之一炬，時間跟情感的質量瞬間轉化成微小灰燼，也會憑藉不可靠的大腦海馬體，讓感動能在地球毀滅以前被延續。沒什麼含義，就是murmur而已。」

照片中她坐在戶外，身後是城市的夜景，Albee穿著貓咪圖案的T恤與熱褲，在鏡頭前露出燦爛笑容，不過熱褲短到露出腿根，仔細一看有兩個顏色，疑似走光，對此Albee解釋「那個灰色不是需要後製小草莓的地方，只是衣服的反面而已」，貼文迅速獲1.6萬人按讚，網友紛紛留言：「不知要看哪？」、「曝光了啦」，不少人鼓勵「開心最重要」、「努力向上賺很多錢買房生活無憂的重點就是到時候可以當一個廢物呀」、「妳是我寶貝」、「廢物？請注意言詞！不准說我喜歡的女藝人壞話！人生偶爾也是要耍廢放鬆一下呦～」。