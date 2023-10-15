女星Albee（范乙霏）曾參加選秀節目《我愛黑澀會》，外型甜美、身材火辣的她，因自然不做作的個性，時常受邀到各大綜藝節目擔任嘉賓；日前她在節目上分享，先前到加拿大讀語言學校時，意外愛上大12歲的老師，但當現場來賓聽完她的故事後卻表示，她似乎遇到感情詐騙。

Albee日前在節目《11點熱吵店》分享，她先前去加拿大讀語言學校時，第一眼看見那位老師，就感覺到彼此觸電的感覺，但2人沒有交往「我們就是互相喜歡的，那個時候沒辦法（在一起），因為學校規定很嚴格、要保護學生，因為語言學校有些學生是年紀很小」。

Albee坦言，早在進教室之前就注意到這個人「我那時候只是覺得他講話的方式好可愛」後來發現對方正好是自己的老師，上課完後發現他是一個很幽默的人；有一次下課Albee去問有關英文的問題，一走過去老師就用中文說「我愛你」，她驚訝看著對方問：「你說什麼？」結果男方似乎想掩蓋剛剛所說的話，因此再用中文回答「請給我一個起司漢堡」，讓她覺得很可愛，相當心動。

然而，Albee強調：「我真的、我確定是愛他，很神奇，就是看到第一眼，我覺得好像看到他的靈魂深處的感覺」且後來畢業時，自己還準備了卡片和禮物給老師，更親自調了香水給對方，卡片寫著：「我就是你的起司漢堡，而且是Double cheese」老師也回信：「我們兩個很難得有種似曾相識的感覺，即使我們是陌生人，但是我覺得認識你好久了，我看到妳我就想寫一本詩」。

不過，來賓們都認為事情不單純，認為那位老師應該是已婚，但Albee卻堅信對方單身的說法，Melody也提醒「不要受騙了」，Albee直言：「沒事，因為我真的很喜歡他，然後他就寫說他可以想像他有一天來台灣，我們一起唱KTV、然後大笑」沈玉琳聽完傻眼直呼「這就愛情詐騙嘛！」Albee只好說：「如果他有來台灣的話，我再跟你們分享」。