劉詩詩最近因演出《一念關山》人氣翻漲，15日她曬出替Qeelin珠寶代言的照片，未料引來一波粉絲大戰，先是粉絲到劉詩詩工作室開罵，要求工作人員保護好她身為全球品牌代言人的待遇，接著該品牌的另一位代言人張藝興的粉絲不爽，認為實體店面的宣傳物只有劉詩詩的肖像，沒有張藝興的，還有部分不理性網友詛咒起劉詩詩家人，「建議姐姐家的小男寶和老男寶今晚4（死）」，令外界傻眼。

劉詩詩的粉絲一向護主心切，先前因演出《一念關山》就因為怕被亂刪戲，集體到劉詩詩工作室抗議，最近又被網友發現再到劉詩詩工作室留言，希望維護好她身為全球品牌代言人的待遇，引來其他粉絲留言說：「Qeelin劉詩詩待遇一直是頂格待遇，沒有今年待遇才變好一說」。

有人留言詛咒劉詩詩的老公和小孩。（圖／翻攝自微博）

見此，更有人說：「毫不心虛地說一句Qeelin這個品牌就是劉詩詩帶起來的，誰不知道Qeelin是一姐帶出圈擴大品牌影響力的，劉詩詩與Qeelin合作三年快速開啟品牌對外擴張的藍圖，每年都是保持強勁增長勢頭，所有人只知道這是劉詩詩代言的牌子」，引來品牌另一位代言人張藝興粉絲不滿，關鍵字「張藝興粉絲詛咒劉詩詩兒子」還一度上了熱搜。

見有人留言詛咒吳奇隆和劉詩詩兒子「步步」，其他網友表示：「網路不是法外之地！請理性追星！劉詩詩是無辜的！步步更是！」、「再次重複孩子家人是底線！」、「不管管嗎？你們的粉絲連小孩都罵，還是人嗎」、「飯圈文化我不懂，但是上升詛咒孩子，我真的不能忍，麻煩管一管」。