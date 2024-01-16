有大馬女神、真人版娜美封號的林明禎，外型甜美身材卻十分火辣，2015年開始在台灣演藝圈發展，發過多首單曲，曾參演偶像劇《我要讓你愛上我》、《狼王子》等等，在台灣擁有一票粉絲支持，Instagram粉絲數高達145萬，近年離開台灣全心往香港發展。不過日前她悄悄回到台灣，在街頭品嘗在地美食，令大批粉絲暴動求偶遇。

林明禎今日曬出一段吃飯影片，她穿著絨毛緊身上衣，勾勒出凹凸曲線，擺出享受表情進食，而她身後不時有汽車經過，疑似就在路邊的小吃攤用餐，林明禎寫下：「好久不見，我生活過6年的台北兒」，貼文發出不久就獲3萬人按讚。

許多台灣粉絲激動留言：「回來台灣多久呢？超久不見」，林明禎回應：「回來幾天而已」，還有粉絲驚呼「也太快了吧..才說要來臺灣結果就出現了~能巧遇一下嗎？」，林明禎親切回答：「我也想很巧的遇！」，被問是否有活動，林明禎語帶保留，僅透露很想見見粉絲們，其他粉絲也說：「歡迎回來」、「想明禎了！！」、「想去接機，再不為妳瘋狂怕沒機會了」、「是遼寧街」。

林明禎自從到香港發展後就開始努力學習廣東話，社群發文大多都用粵語字，好和香港網友拉近距離，採訪和拍攝大多也是用廣東話交流，雖然偶爾還是會有磕磕絆絆，但仍十分有誠意嘗試融入當地，不少網友稱讚她廣東話有持續進步，相信未來會說得更好。