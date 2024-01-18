2024總統與立委選舉上周落幕，結果是幾家歡樂幾家愁，不過網路卻瘋傳投開票所選務人員疑似「作票」影片，中選會日前召開記者會澄清後，表示會將造謠案件移送究責，對此，網紅陳沂指出雖不認為有作票，但也強調﹕「單純拍攝影片質疑作票，是人民的言論自由」。

陳沂表示看到網路質疑作票的影片，認為是某部分選務人員便宜行事的程序瑕疵，畢竟開票過程有很多雙眼睛盯著，而且各個陣營都有，加上人手一機，能拍下整個流程，公然作票絕非輕而易舉之事，接著強調﹕「所以我不認為是作票，也表示希望某些陣營輸得起，當然被某陣營支持者群起圍攻就是，他們認為就是『作票』，他們要這麼認為，也完全沒有錯」。

陳沂強調所有人都能發表自己的立場和主張，理所當然也要獲得應有的尊重，畢竟選務本來就該受全民監督，如果只是單純拍攝影片質疑作票，而非惡意變造影片造謠，那就是人民的言論自由，接著指出﹕「中選會大動作提告，不就是要讓人民心生畏懼，箝制言論自由。我們選了一個會告人的政府，真棒」。

對此，網友紛紛留言﹕「有瑕疵澄清認錯改善就好，是在告什麼」、「質疑作票可以，但現在憑著影片不求證，認定就是做票就是不可以」、「現在科技那麼進步，但選舉跟小學選班長差不多，是蠻需要改進一下投票流程跟方式的」、「不實未求證的就不要再上傳了，造謠一時但澄清要花上較多的時間」。