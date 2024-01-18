有網友透露，女兒上個月被新北新店區某超商外面供人座的鐵椅子意外砸到腳，導致女兒的腳正面被砸到瘀青，當下他直接帶女兒先掛急診順便驗傷，事後他跟超商進行調解，超商最後則用2千元的紅包加禮盒當作賠償。對此，身為父親的他則感到十分不爽，直言用紅包和解是在侮辱自己跟孩子嗎？當作在乞討嗎？

原PO於近日在社團「爆料公社」發文指出，去年12月3日晚間小女兒被新店區中正路某超商外面的鐵椅子意外砸壓到腳，導致女兒的腳正面被砸到瘀青，原PO當下直接帶女兒先掛急診看傷勢，順便驗傷。原PO認為理當超商外面供人座的鐵椅應該要是固定的，但那天超商外的鐵椅子不僅沒有固定，還鬆動不平，且超商外也沒有放告示牌警告客人鐵椅子故障。

而隔天超商打來告知他應該是進送貨人員撞壞，鐵椅子才會鬆動，而後原PO也發現超商立馬把鐵椅子撤走。對此，原PO則質疑「所以是因為砸傷我女兒腳才重視這問題撤走這壞掉的鐵座椅子？」

事後他跟超商進行調解，超商先是回報公司說要討論理賠金額，到最後則說用2千元紅包加禮盒當作賠償。原PO對此感到十分不滿，直言「請問用這2000元紅包當作跟我們和解是在侮辱我跟孩子嗎？當作我們是跟他們公司乞討？」

原PO最後則說，自己跟女兒要的是一個公道，但超商卻堅持說公司回報還是用原本的解決方式、態度當作賠償和解，且說要不然就按原PO方式直接去提出告訴，請法官來解決，原PO則決定走法律程序處理。他也求問「你們覺得這是一個便利商店公司正常合理的和解行為嗎？」

此文一出，便引起熱議，網友紛紛不挺，留言表示「所以是椅子自動跑去砸你女兒的腳嗎？」、「所以一個黑青，你是想獅子大開口多少？真的有夠厚臉皮」、「上法院應該會被法官笑吧」、「死要錢難看死了，腳是斷了嗎？」、「貪得無厭」、 「不然要賠多少，吃相有夠難看 ，還以為砸到腳是有骨折還什麼的，原來只有一點瘀青，侮辱你連談都懶得跟你談，有夠好笑」。

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