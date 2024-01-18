烏克蘭網紅佳娜今年9月帶球與大馬男星祖雄登記結婚，懷孕期間僅增胖10公斤，四肢纖細。今（18日）上午，祖雄發文報喜，透露佳娜平安產下女兒，女兒的外型遺傳到媽媽，是個大眼長腿美女，陪產的祖雄感動到「眼淚是噴的。」

祖雄稍早公開一家三口的全家福，感性地宣布：「感謝天，感謝地！感謝偉大的佳娜媽媽！Karina平安到來！是一位3.6kg大眼長腿美女新生兒，奶爸奶媽生活開始。」照片中，戴著手術帽、穿著手術衣的祖雄，環抱著剛出生的女兒，佳娜則躺在床上，用幸福地眼神看向父女倆，畫面十分溫馨。

佳娜平安生下女兒，與祖雄組成一家三口。（圖／ig@祖雄）

女星林可彤得知喜訊，留言祝賀：「天啊！恭喜你們見面了！爸爸有沒有哭慘了？」釣出祖雄回覆：「眼淚是噴的」，並表示佳娜出關後，歡迎林可彤來探望。其餘網友也留言狂刷一排恭喜：「歡迎混血小美女來到這個美麗的世界」、「恭喜祖雄跟佳娜成為新手爸媽了」、「最帥爸爸」。

升格奶爸的祖雄，內心超級興奮，稍早透過限時動態再分享一張女兒的小腳印照，感性地寫下：「this is my daughter.（這是我的女兒）」。