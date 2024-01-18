YouTuber愛莉莎莎近期在社群上轉發多則質疑作票的影片，引發不少網友不滿，更釣出多位選務員反擊，事後雖愛莉莎莎出面道歉，但該事件仍持續延燒；對此，網紅視網膜（陳子見）看不下去，直接點名愛莉莎莎「為什麼你不道歉？」，更爆料圈內很多人都受不了，再度引發熱議。

視網膜17日在社群平台Threads發文：「韓國可以整型，不知道能不能整腦」隨後晚間再度發出一張臉書文章編輯的截圖寫著：「愛莉莎莎為什麼你不道歉？」且已TAG對方，卻未發出去，至於附文中視網膜則寫下：「還好後來有忍住沒有發出去」。

視網膜在Threads 開砲點名愛莉莎莎。(圖／視網膜Threads )

該貼文一出，立即引來許多網友朝聖：「這樣算不算也是一種發出去」、「戰神換人當了嗎」、「這麼人間清醒會不會被網紅圈討厭」，對此，視網膜直言：「圈子裡很多私下都受不了了我只是代為發聲，再說… 我也不算真的在圈子裡了」。

視網膜坦言網紅圈許多人也受不了。(圖／視網膜Threads )

事實上，愛莉莎莎在轉發相關影片後，曾針對使用「作票」一詞用詞不當道歉，仍認為開票程序有瑕疵，如今該事件未落幕，愛莉莎莎16日就在社群曬出自己搭飛機前往韓國的照片，再度引起外界不滿，狠酸她「賺完流量的錢剛好拿去出國玩」。