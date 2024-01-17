一名男網友得知女友要和家人去日本玩，他說也想一起去，還誇口要幫女友出旅費，結果日前機加酒報價出爐，全家搭商務艙、住五星級飯店，他和女友的費用共16萬，原PO坦言原本預計只要10萬以內，現在不知該如何是好。

原PO在《匿名公社》社團發文表示，去年底在女友家跨年，女友媽媽提到全家要去日本玩，他說也想一起去，甚至誇口要幫女友出旅費，當下女友爸爸欲言又止。

日前機加酒報價出來了，2人商務艙來回機票11萬，7天都住五星級飯店，他和女友的費用共16萬，還不包括其他花費。原PO知道女友家境好，但不知道全家花錢不手軟，女友爸媽和哥哥的旅費由女友爸負擔，大家都搭同班飛機、住同個飯店，沒有特別拗他。

他坦言原本預計2人機加酒10萬內，旅費7天共7萬，現在超出預算太多，「我要全出硬著頭皮跟，還是拉下臉跟女友說各出各的？」

貼文曝光引發熱烈討論，許多網友直言「一個大男人說得出就要做得到，借錢也要實踐你的諾言，不要丟男人的臉」、「差6萬而已花下去啦，坑自己挖的，總是要跳下去。」

也有網友勸原PO向女友爸坦白，「快認錯止血，她爸在考驗你是不是會打腫臉充胖子的人，大丈夫能屈能伸，最好低頭道歉一下」、「這次出得起，之後呢」、「門不當戶不對、三觀不合不會長久的。」