前日本桌球天后福原愛曾是台灣媳婦，與台灣桌球好手江宏傑結婚5年，現在兩人對簿公堂。近日，有部落客提到福原愛曾讚美在台灣坐月子很舒適，相較日本，產婦只休息3-7天就回歸日常。

有59萬粉絲的大陸博主「京都的小豆豆」16日發文透露，今和兩位日本媽媽聊到中、日女性的差異，對方很羨慕華人女性可以坐月子，「她們知道這個是因為其中一位認識福原愛，福原愛跟她說坐月子很爽，有專門人照顧孩子還有人幫忙調理身體，可以好好休息一下」，相較沒有坐月子文化的日本，產婦通常在醫院休養3-7天便出院。

大陸博主提到福原愛說坐月子很爽。（圖／微博@京都的小豆豆）

「京都的小豆豆」指出，這兩位日本媽媽都有找保母帶孩子，但從來不敢跟別人說，因為會被批判不是盡責的母親、妻子，自己顧不好孩子還要交給外人，她不禁感嘆：「日本女性站起來的道路，道阻且長啊…」

江宏傑、福原愛正在打跨國官司。（圖／中時資料照）

事實上，福原愛2017年曾撰寫台灣坐月子的文章，希望更多日本人喜歡也了解這個文化，當時她表示在月子中心待一個月，裡面的設備跟飯店一樣，24小時都有專人透過電話耐心地教導餵奶、換尿布、洗屁股、洗澡和跟寶寶健康有關等細節；此外，專人對媽媽也很細心，每天量血壓、教產後體操、擠奶等，也會常來聊天預防產後憂鬱症；若媽媽累了想暫時休息，還可把寶寶寄放在嬰兒室，要見寶寶時24小時都能請專人協助把寶寶推來，護理師每2小時就會來確認狀況。

福原愛也提到月子中心會提供6餐，包括3個正餐、3份點心，調養媽媽的子宮和避免產後落髮，以及促進乳腺分泌奶水；當時她感恩地寫下：「託大家的福，一個月期間我能好好地休息，又學到了很多，才能帶著一點自信回家呢。謝謝老公和台灣的家人幫我準備了這麼棒的月子中心。」當時引發大批日媒爭相報導，富士電視台更拍了專題介紹，讓日本女網友看了很羨慕。