獸醫師指導林保署人員台灣黑熊救傷現場麻醉槍的使用技巧。（林保署南投分署提供／楊靜茹南投傳真）

台灣黑熊近年進入果園、工寮、山屋覓食滋擾事件頻傳，因此林業保育署南投分署舉行「黑熊保育及救傷演練」，宣導參加黑熊巡護監測社區每年可獲6萬補助，拍到黑熊獲5萬獎金，若發現誤中陷阱受傷黑熊處理流程及技巧等，巨無霸熊當演練主角萌力爆表。

獸醫師模擬量測台灣黑熊體重，以估算麻醉劑持續期間。（林保署南投分署提供／楊靜茹南投傳真）

專家指導受傷並且麻醉後的台灣黑熊抬上運輸籠後，應該以復甦姿勢放置台灣黑熊。（林保署南投分署提供／楊靜茹南投傳真）

學者曾推估台灣黑熊約200至600隻，台灣黑熊列為瀕臨絕種保育類動物，隨著部分地區保育有成，近年黑熊出沒通報紀錄、滋擾事件及誤中陷阱等事件增加，林保署南投分署考量處理黑熊救傷行動的難度及危險性，舉行「黑熊保育及救傷演練」，透過教育訓練讓從業人員熟悉黑熊的行為模式、習性，熟練操作相關器材等因應，為「有熊國」做準備。

林保署南投分署指出，16日課程聚焦於人熊保育議題、台灣黑熊滋擾通報與應變、台灣黑熊救援處理程序，17日實地演練課則模擬若接獲台灣黑熊誤中陷阱，如何救援、麻醉與醫療程序。

南投分署分署長李政賢表示，轄內的山村部落推動「台灣黑熊生態服務給付」示範計畫，鼓勵部落成立巡守隊，協助巡護監測黑熊潛在棲地及自動照相機等工作，若發現違法設置獸鋏或受傷野生動物，可通報進行排除或救援，這次課程提升同仁們對台灣黑熊的認知，及應對黑熊救傷及滋擾事件的應變能力。

林保署南投分署說，提供山區農友換發改良式獵具，協力保育台灣黑熊，參與巡護監測給付的部落每月可獲5000元獎勵金，每年最高可核發6萬元；若在巡守範圍內拍到黑熊影像，每次可獲5萬元獎勵金 (每年3次為限)。如發現疑似黑熊入侵畜禽舍、農舍、工寮、果園等，立即通報並配合因應作為，可獲3000元獎勵金；通報後配合架設自動相機監測再加發5000元。