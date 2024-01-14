藝人楊婷婭（楊楊）日前號召熊熊（卓毓彤）、謝佳見、劉心語、安妮、金志遙等20位藝人在「貓村景觀公園」，宣導人類可以跟浪貓浪犬一起共生的觀念。熊熊目前懷孕8個多月，當天因懷孕不適流鼻血，依然義不容辭出席活動，相當有愛心。

安妮（左）與謝佳見溫柔與毛小孩互動。（親善動物保護協會提供）

活動當天，謝佳見抱著溫順的狗，親手餵食，並表示貓村的狗狗很不像流浪動物了，肥肥胖胖之外還很親人。劉心語連續2年都有一起做公益；俄羅斯美女安妮抱著浪貓，很意外牠們居然會討抱抱，還坐在腿上不走了。

楊婷婭（左起）、劉心語、林書葶（Una）一起朝聖貓村景觀公園。（親善動物保護協會提供）

亞洲心動娛樂總監金志遙今年也帶領著員工以及力捧的新人孫宇謙、心動女孩到場支持。創作歌手斯辰表示，以為在貓村會看到很多瘦骨如柴的流浪動物，但公園的每隻流浪動物都很開心，讓他不禁認同協會的理念。

主辦人楊婷婭深深覺得「社團法人親善動物保護協會」特別的理念，絕對可以改變台灣超過15萬隻流浪狗的現況，所以才決定每年出資幫忙打造這塊園地，讓全台灣的流浪動物可以和人類共生，享受瓜果、花草，一起玩樂。