不過當時發現的民眾並不知道是石虎，通報寵物禮儀公司處理才被禮儀社人員辨識出，並主動通報彰化縣政府，並送往農業部生物多樣性研究所進行研究，這也讓彰化石虎保育再掀關注。（尊寵寵物生命事業提供／吳建輝彰化傳真）

去年彰化縣內共有4隻石虎遭路殺，今年1月9日晚上有民眾在芬園鄉寶山國小南側路旁又發現石虎，被發現時已經倒臥路邊，不過當時發現的民眾並不知道是石虎，通報寵物禮儀公司處理才被禮儀社人員辨識出，並主動通報彰化縣政府，並送往農業部生物多樣性研究所進行研究，這也讓彰化石虎保育再掀關注。

過去彰化石虎路殺從2017年開始就有，平均一年1隻，去年則有4隻，為了保護石虎，縣府爭取今年納入生態服務給付，提供民眾協助監測、通報等獎勵，至於未來是否規畫保護區，甚至訂定自治條例等，都是縣府未來努力的目標。

目前縣府已向中央爭取經費，將投入石虎調查計畫，初步計畫沿著芬園貓羅溪淺山區，架設自動照相機紀錄，以確實掌握石虎在彰化的生活領域，因為過去連鹿港等沿海地區都曾發現石虎蹤跡。

生命教育暨動物救傷農場管理人魏行墨協助縣府救助彰化區育的野生動物救援，他表示，石虎路殺通報近年增加，目前計畫到校園宣導石虎，避免民眾將石虎與貓混淆，也提醒民眾不要使用獸鋏，在郊區開車放慢速度等，都有助石虎保育。

南投集集特有生物研究保育中心主任楊嘉棟表示，石虎是一個移動能力很強的動物，觀察過去野放紀錄，隨便都移動幾十公里，發現石虎移動會利用溪流、河床，就像他們的高速公路，能夠快速移動，因此可能沿著溪流跑到出海口去。

石虎棲息在淺山及平地，與人類重疊很高，八卦山附近也有石虎群，甚至南投市區也有，對於石虎的保育需要社會更多的關懷，如何更友善的去幫助他們，包括溪流的開發與整治，如何適度的保存，增加石虎棲息等，都是值得我們去思考跟努力。