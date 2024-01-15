森林是動物賴以為生的家園，台中山區生態資源尤為豐富，但生態愛好者蟲蟲（化名）發現，當地有許多廢棄果園，人類離開後沒將蓄水池填平或敲毀，有動物覓食時不慎跌入，又因水泥壁面光滑、無處落腳，最終只能慘死其中，甚至保育類動物台灣野山羊和石虎、貓頭鷹都曾掉入此類陷阱，有如恐怖的動物亂葬崗。

蟲蟲表示，他十分喜歡大自然，有空時便會去爬山散心，更會藉機觀察動物活動，他去年12月29日與友人相約至台中山區進行生態探索，卻看到讓他心痛的畫面。2人於一處廢棄果園當中探險，人類留下的設施卻並未被填平或敲毀，這些水泥建物則成為動物的奪命陷阱。

生態愛好者蟲蟲去年底在廢棄果園探險時，發現有鼬獾陳屍蓄水池內，牠更不是唯一的受害者。（圖／Grandis Liou提供）

「我們跳進去之後，才發現裡面都是屍體。」蟲蟲說，該果園散落多個失去功能的「前」蓄水池，在其中2個明顯看到鼬獾屍體，他原以為只是個案，跳入其中一個蓄水池中觀察，以工具翻動後才驚覺有如亂葬崗。

蟲蟲在廢棄蓄水池中找到至少11隻鼬獾、山羌和狗兒的屍體，2.7坪的空間成為動物難以彈脫的水泥墳墓。（圖／Grandis Liou提供）

「裡面至少有11隻鼬獾、1隻曾列保育類動物的山羌和1隻狗的屍體及骨骸，最後根本挖不下去。」蟲蟲難過表示，該蓄水池長寬約3公尺，深度則為1公尺多，2.7坪多的空間中有起碼13隻動物在此喪命，蚯蚓、昆蟲或青蛙等小生命更是不計其數，這其中更暗藏「連鎖效應」。

蟲蟲研判，鼬獾喜食腐肉，應是被山羌或狗兒的屍體吸引而來，飽餐一頓後才發現被困在四方的水泥環境裡，更因壁面光滑、無處下腳，四處掙扎都無法離開，最終只能在恐懼和飢餓中被曝曬而亡。而這並非個案，保育類動物台灣野山羊和石虎都曾被發現跌落類似的廢棄蓄水池，更有4隻貓頭鷹喪生同個蓄水桶內。

為了避免類似悲劇不斷發生，蟲蟲與友人就地取材，拿起附近的水泥柱放入蓄水池內作為斜坡，希望將來掉落的動物能以此通道逃生，更呼籲登山客若在山林間發現類似情況，可將樹木或大石頭丟入其中，為動物留下一條生路。

至於果園經營者未撤除水池致野生動物誤入而死亡，是否有違法問題？林業及自然保育署表示，私人農作場域原灌溉用蓄水池因久未使用或無人巡視，進而造成野生動物不慎掉落或受困其中，因原建造之設施使用目的係為灌溉農作蓄水之用，而非為獵捕野生動物，因此並未違反《野生動物保育法》。

林業及自然保育署強調，此類容易造成野生動物受困之設施如排水溝、集水井、靜水池與高聳的擋土牆等，該署已透過運用木（竹）材、棉繩網、石材等簡易的材料，於既有構造物增設生態友善設施，讓不慎落入的野生動物能自行脫困，也呼籲各類廢棄農園果園共同合作搭建人與野生動物友好的橋樑。

更多 CTWANT 報導