電影《戰火下的小狐狸》以二戰時的真實家庭故事為背景，劇情描述一名士兵在戰爭時和在森林中遇見負傷的小狐狸進而建立起特殊友誼，兩人相依渡過艱困的軍旅生活的溫暖故事。電影中展現了狐狸與演員之間令人驚豔的默契，觀眾彷彿能夠感受到他們神奇的化學反應，真實狐狸在片中表現也十分亮眼，為電影注入了一份真摯動人的生命力。

為了呈現人和動物之間最真的互動，以及狐狸狡黠又帶點優雅的樣貌，導演亞德里安高金格表示，「我們從一開始就清楚，甚至在籌措資金之前就知道，使用真實狐狸拍攝一部長片會是極具挑戰性的一件事。然而對我來說，數位狐狸從不是一個選擇。這就是為什麼我們早早就與動物訓練師赫伯特佩赫開始籌備拍攝。」

團隊共有五隻狐狸，三隻幼年狐狸和兩隻受過訓練的成年狐狸，劇組為了避免狐狸受到太多的刺激或干擾，在拍攝現場都盡可能的使用小型團隊，也找來了動物訓練師弗蘭澤呂蒂希合作，在拍攝現場協助穩定狐狸們的情緒。而演員西蒙莫澤也在拍攝開始的一年前便參與了成年狐狸的飼養，和牠們互相熟悉，培養感情。除了和狐狸培養感情，西蒙．莫澤也花了三個半月至薩爾茲堡偏遠山區的農場學習以最傳統的方式務農、考取摩托車駕照和進入由奧地利軍隊中為帶領的訓練營，劇組成員們付出諸多心力，鑽研細節，只為追求更真實的表演。

而自片商發布代理消息後，也有許多影迷對真實狐狸的演出表示期待，說道：「有狐狸就想看」、「期待狐狸的演出」、「狐狸太可愛了」等，受到許多關注！該片將於1月19在臺上映。