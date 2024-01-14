這部由《我的鯨魚老爸》《之前的我們》金獎品牌A24在北美發行的《夢想集中營》自坎城影展首映，並斬獲評審團大獎、費比西國際影評人獎後便受到廣泛關注，本片是《肌膚之侵》名導強納森葛雷澤醞釀十年再度推出的最新劇情長片，聚焦奧斯威辛集中營指揮官家人的日常生活，是過去納粹題材電影少見的切入角度，令人耳目一新，獲得各界好評，《The Film Stage》更大讚：「一部令人震驚的作品，進一步鞏固了葛雷澤作為21世紀最原創、最具影響力的導演地位。」

「我完全不想用臨演或演員在視覺上重現這些暴行，」導演葛雷澤解釋道：「聲音自然能讓我們在腦海中看到那些畫面。」因此還原奧斯威辛集中營恐怖氛圍的重責大任就落到了音效設計師強尼伯恩身上，他研究穿越奧斯威辛的卡車、火車以及飛機型號，並翻閱目擊者的證詞，寫了一份超過600頁的筆記。團隊花了一年時間從各種地方收集不同工業製程的聲音，如裝瓶場和工業焚化爐，以及不同時期的軍用車輛和槍枝，他們測試開槍的聲音，務求正確的距離以及回音和後座力，一切皆很井然有序：「我們看過一次影片並進行剪輯，讓整齣家庭劇能流暢呈現，然後再回頭加上聲音，讓它聽起來像部恐怖電影。」導演葛雷澤說：「你將聽到牆的另一邊所發生暴行的聲音，那與你看到的一樣重要。」觀眾將會發現霍斯一家對隔牆之外的痛苦充耳不聞、自然過濾周遭所發生的悲劇，官僚主義令人毛骨悚然的麻木感油然而生。

原先他們想在霍斯家真實的房子內拍攝，但經過80年歲月的洗禮，這座老房子顯然無法像1943年那般煥然一新，因此劇組參考了古蹟及歷史照片，在原址附近建了一座全新的霍斯莊園。「說實話，我一直害怕去那裡。」導演葛雷澤回憶第一次參觀霍斯莊園時發現該處與奧斯威辛集中營僅有一牆之隔，相距不到50公尺：「那個男人就住在這裡，還把家人帶來一起生活。怎麼有人能那麼做？那個男人的靈魂到底有多黑暗？」對霍斯家而言，所有的尖叫、槍聲和焚燒屍體的滾滾黑煙只是他們日常的背景音樂。深感震驚的葛雷澤慢慢釐清了自己拍這部電影的目的和應當採取的視角。儘管極度不舒服，但葛雷澤決心讓觀眾意識到自己正被「平庸的邪惡」所淹沒，自己與霍斯一家或許沒有想像中那麼不同。