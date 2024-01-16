李荷妮和李鍾元在《夜晚盛開的花》中上演浪漫年下戀。（friDay影音提供）

李荷妮親自上陣演出驚險場面。（friDay影音提供、摘自IG）

韓國喜劇女王李荷妮歷經結婚、生女，相隔3年回歸小螢幕，攜手「IU的男人」李鍾元在《夜晚盛開的花》上演浪漫年下戀，由《來自星星的你》導演張太侑執導，記者會直接豪氣宣告收視目標15％，首2集在韓播出後分別斬獲7.9％、8.2％之全國收視率，不僅立即登上金土劇冠軍寶座，亦創下韓國MBC電視台自2021年開播金土劇以來，最高首播收視率的佳績。不僅如此，《夜》劇也在台灣獨家跟播的friDay影音平台上空降榜首，與剛完結不久的《烈女朴氏契約結婚傳》同樣在台韓均受關注。

該劇描述會於夜晚偷偷外出行俠仗義的守節15年寡婦「如花」，和幼年時遭遇滅門慘案的高冷男從事官「秀浩」，2人翻牆越線相遇後展開的驚險歡樂浪漫故事。李荷妮透露，是在剛生完女兒時接到邀約，「能夠回到工作崗位，我感到非常感激。作為一位母親，我曾擔心追求自己的夢想是否是自私的。我曾深深思考，該不該堅持自己的夢想。這部作品幫我找到了平衡，讓我更清楚意識到自己對於演藝事業的渴望」，敬業的她，在產後6個月後就開始去動作學校學習吊鋼絲，當時並未覺得是種負擔，反而因近半年的瘋狂工作，覺得「全力以赴」這個詞就是為這種情況而生，但在全心投入且拍完之後，才發現甚至連舉手都很困難。

男主角李鍾元曾在2021年受IU欽點，演出單曲〈strawberry moon〉MV，談到與小9歲的李鍾元合作，李荷妮說「這是一種全新且新鮮的刺激，我以前和金南佶、薛景求等資深男演員合作時，感受到的都是成熟的演技默契，但與李鍾元合作的浪漫戲份卻給我帶來了新鮮的感覺」，她稱讚李鍾元「有著非常悅目的愛情戲眼神，眼睛真的很清澈」，並透露即使有時拍對手戲自己戴著面紗、對方也蒙著面，但每次自己都會想「他真的天生就適合愛情戲」，並形容李鍾元「有著非常好的眼神和聲音，給人一種非常新鮮和特別的感覺」，對自己的搭擋讚譽有加。

李荷妮不僅有精彩的飛簷走壁、武打橋段，還大膽親自上陣演出驚險場面，她在IG上傳了一場懸崖戲的花絮照，並寫下「驚險的懸崖戲 那個地方真的很美、很高」，證實自己不用替身，僅靠鋼絲完成了那場戲，讓粉絲們驚嘆不已。李荷妮僅用短短兩集，便展現出了以機智對白和滑稽動作為主的多變喜劇表演，再加上獨特的語調和豐富的面部表情、精湛的動作場面與情感豐富的多層次演繹，讓觀眾對其給予了極高的評價。《夜晚盛開的花》即日起每週六日在friDay影音獨家更新，前3集免費收看。