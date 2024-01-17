為深化海洋保育教育，海洋委員會海洋保育署攜手高雄市岡山區前峰國小於本學期推動《臺灣鯨讚》海洋廉政繪本閱讀結合小書創作活動，學校近日舉辦「繪本閱讀研習海洋保育結合小書Q&A製作」成果展，邀請作者楊婉怡及海保署政風室參與「與作家有約」活動並分享創作理念。海保署表示，希望藉由海洋小書創作活動，將海洋保育向下紮根。

前峰國小近日舉辦「繪本閱讀研習海洋保育結合小書Q&A製作」成果展（圖片來源：海洋保育署提供）

前峰國小校長林英毅表示，學生透過閱讀以海洋保育為主題繪本，進行班級小書Q&A創作，期許能將保育的知識及觀念內化，並進一步提升為保育海洋的具體行動。楊婉怡分享，回憶起當初創作的心路歷程，便是想說個故事給孩子聽，透過趣味的方式體現廉潔與利益衝突迴避在生活中俯拾即是，海洋保育更是與每個人息息相關。

學生透過閱讀以海洋保育為主題繪本，進行班級小書Q&A創作（圖片來源：海洋保育署提供）

擔任課前教師研習講座的黃莉娟老師說，以繪本作為提升學生海洋知識的閱讀引導，經「分組學習」激發學生思考及討論海洋保育的議題，也藉由「小書創作」的過程，引導學生主動學習海洋及廉政的知識，培養運用文字及繪畫等展現方式表達知識及思想，更期望透過創作的過程，激發海洋保育行動的向下紮根。

用文字及繪畫等展現方式表達知識及思想，激發海洋保育行動的向下紮根。（圖片來源：海洋保育署提供）

海保署表示，感謝前峰國小對於海洋保育教育的支持，海洋保育永續發展需要透過政府的廉能施政與民眾積極響應，希望透過本次扎根教育活動，海洋保育與廉潔觀念皆已深入同學們的心裡，使同學們知海愛海，共同努力達成永續海洋、廉潔家園的願景。