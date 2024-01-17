萬海表示，非洲與印度的衛生健康一直是集團長期關注的議題，本次認購非洲的水井計畫和印度的再生能源的碳權方案，符合聯合國永續發展目標SDGs之健康與福祉、淨水及衛生、可負擔的潔淨能源和氣候行動。

萬海選定日本到台灣的旗艦航線JTS Service，預計將於2月27日到3月21日期間，進行自願性的碳抵銷，為長期支持萬海的貨主打造航段碳中和服務。該航線同時配置最新高效能智能船舶，多項設備達到節能減碳，透過密切追蹤和分析數據提高燃油效率減少二氧化碳排放。

萬海訂定2050年淨零目標，致力於船隊汰舊換新計畫、投資新型節能主機和節能設備，並透過密切追蹤和分析數據提高燃油效率、減少二氧化碳排放。此外，2023年與渣打銀行的合作，將永續績效與船舶融資相結合，支持環境友善的金融方案；同時，也持續擴大溫室氣體盤查範圍，並通過ISO 14064-1:2018和GHG Protocol雙認證，以清晰了解公司碳排狀況，推動節能減碳行動，提高環保效益。