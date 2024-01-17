台北市府邀請約30名外國駐台使節夫人到南門市場採購年貨，台北市副市長林奕華、台北市產發局長陳俊安也親到現場擔任導遊。（黃敬文攝）

今日上午包括日本、瑞典、印度、聖露西亞、加拿大等國的駐台代表夫人，以及英國駐台副代表夫人等人，在台北市政府人員的帶領下，前往甫改建完成的南門市場添購年貨，沿途經過蔬果、溫體豬肉店以及漁店時，也有夫人直接購置。（黃敬文攝）

為迎接農曆新年，台北市府邀請約30名外國駐台使節夫人到南門市場採購年貨，台北市副市長林奕華、台北市產發局長陳俊安也親到現場擔任導遊，帶領夫人們體驗台灣年前氛圍；剛來台灣2個月的日本駐台代表片山和之夫人片山優香里更直呼「超愛南門市場」，甚至因為太喜歡，去年11月更搶先帶3名日本友人到此逛街，更說跟101一樣有人氣。

今日上午包括日本、瑞典、印度、聖露西亞、加拿大等國的駐台代表夫人，以及英國駐台副代表夫人等人，在台北市政府人員的帶領下，前往甫改建完成的南門市場添購年貨，在南門市場自治會長王銓國導覽下體驗台灣獨特的過年氛圍，沿途經過蔬果、溫體豬肉店以及漁店時，也有夫人直接購置。

片山優香里表示，因為還沒有體驗過台灣農曆新年，因此想看遍所有的樣貌，之後會體驗圍爐吃火鍋以及年菜，另外日本傳統過年都會吃麻糬，所以也想吃台灣傳統的年糕。

針對南門市場，片山優香里也說自己超愛，甚至因為太喜歡這個市場，不僅剛來台灣的3個月內就到訪3次，去年11月帶著3個從日本來的朋友一起來逛南門市場，她認為南門市場已成為一個和101一樣有人氣的新據點。

片山優香里指出，除了日本傳統市場常見的魚肉、蔬果等商品，台灣傳統市場還多了許多像是麵食類等熟食，另外也有販售南北貨等，且日本如今傳統市場越來越少，但台北市維持很好，很有意思。