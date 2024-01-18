根據在中國的日本商會對其成員進行的一項調查顯示，在2023年有48%的在華日本企業減少了在中國的投資或根本沒有投資，不過，仍有超過半數的日本企業將中國定位為重要市場。

據《美國之音》報導，中國日本商會最近公佈了去年底對在中國經商的8000家日本企業進行調查的結果，最終收到1713份有效問卷。在被問及2023年在中國的投資額時，25%的公司表示，與2022年相比，他們的投資額有所減少，而23%的公司表示「沒有增加投資」，合計為48%，占比接近一半。

調查報告顯示，日企對投資持保守態度的理由包括經濟停滯、前景不明，以及對2023年7月頒佈新版《反間諜法》的擔憂。受調查者企業認為，該法賦予中國當局更大的空間來打擊外國公司。

另外，有38%的企業表示在中國的投資金額保持不變，而15%的公司表示投資金額「增加」或「大幅增加」。

對於在華日本企業對2024年中國經濟的預測，有39%的受訪者表示，與2023年相比，中國經濟將「下滑」或「略為下滑」，另有37%的公司表示為「持平」，只有25%的人認為中國經濟狀況將會有所改善。

雖然中國的經濟情勢仍未明顯好轉，這份調查顯示逾半日本企業依舊看重中國市場。關於2024年之後中國市場的定位，26%的企業依舊認為中國是最重要的市場，另有25%的公司表示中國將是3個最重要的市場之一。

在企業環境面臨的主要問題中，65%的企業提到了人員支出的增加。許多企業呼籲恢復日本商務人士免簽前往中國的措施。在新冠疫情大流行之前，大多數日本人可以免簽進入中國，但在中國重新開放邊境之後，免簽措施仍未恢復，使得2023年訪問北京的日本人數量僅為2019年的3成左右。

報導說，許多西方企業正在逃離中國。世界大型企業聯合會(The Conference Board)去年11月公佈的一項調查顯示，在華跨國企業的首席執行官們對中國的信心正在減弱。跨國企業分析師朵拉德(Matt Dollard)表示，大多數在中國有業務的企業都忙於採取措施「去風險」或分散風險，企業至少不會增加在華投資。