藝人林玉紫演出《藍色蜘蛛網》、《玫瑰瞳鈴眼》等類戲劇走紅，偶爾也會上談話性節目分享過往經歷，她曾透露有位對「性」相當主動的閨密，即便已經有了家庭，仍會跟陌生男子發生一夜情，讓在場來賓聽得嘖嘖稱奇。

林玉紫在節目《新聞挖挖哇》透露有位認識20年的閨密，年輕至今身邊的男人「沒有停過」，像是去夜店玩時，閨密就以「獵豔」為主要目的，四處找尋一夜情對象，隨著年紀漸長，目前已經是40多歲的熟女，各方面條件都比不上年輕妹子，對一夜情對象的外在條件也變得「比較不挑」，如今就連日常碰到搬家工人、保險業務員、室內設計師等對象，也能夠與對方發生關係，讓主持人鄭弘儀忍不住虧說：「領域很廣」。

林玉紫爆料閨密曾有過一段婚姻，但私下卻是「不忠於一個男人」，指出對方比較著重「性方面」，因此即便有了家庭，周遭也會不斷有新的男人出現，加上閱人無數，光是觀察一個人的外貌，就能判斷出這個男人「可不可口、持不持久」，遇到喜歡的對象，態度更是相當主動，沒多久就會與對方發生關係。

主持人鄭弘儀緊接著詢問﹕「男人都OK嗎?」，林玉紫表示對方通常都不會拒絕，主要是閨密從年輕開始，條件都維持的相當不錯，對此，鄭弘儀難以置信表示﹕「我不覺得男人一定都會」。