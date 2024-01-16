2024總統、立委選舉落幕，賴蕭配當選正副總統；藍營立委雖未單獨過半，仍成國會最大勢力。國民黨北市南松山、信義區立委當選人徐巧芯指出，年輕人覺得跟國民黨有距離，就該提出適合的政策及人選，讓年輕人幫藍營打勾勾。她提到，自己將不少國民黨的年輕立委當選人拉進一個群組，討論讓年輕人認同的政策，例如各縣市議會助理加班費，民進黨的內政部死都不同意，先用這議題將藍營串聯起來。

徐巧芯15日在《盧秀芳辣晚報》節目表示，年輕人可能選擇民眾黨，或者他不投票、因為不喜歡國民黨，覺得國民黨太老舊了，國民黨思維太封建了：國民黨跟我不一樣！徐巧芯說，年輕人未必在兩岸關係上台獨，而是純粹覺得：你跟我好像差很多！

徐巧芯指出，「所以在區域立委上，如果我們提的人選，是讓他覺得：欸？我們很相似，他真的會去投！所以不用擔心年輕選票不會支持國民黨，我們要去思考的是提出什麼樣的人選，讓年輕人幫我們打勾勾！」

徐巧芯提到，「所以未來在國會，我前幾天就已經把（身旁的）元之、台中的F3，然後廖先翔，我們都拉了一個群組。然後我們在裡面就會開始討論說...（主持人盧秀芳：那個群組有年齡限制？）本來有，但是不小心拉到葉元之！（眾人笑）因為我一直以為葉元之是年輕人！」

徐巧芯強調，「像我們的議會同事也很認真幫我們輔選，然後我們也好不容易當選了，他們就有提到說，我們議會的助理─議會的助理都是年輕人喔！內政部是不讓每個縣市議會去編助理的加班費，這個已經是不分政黨，包括苗博雅都在爭取，但是民進黨的內政部就是死都不同意！所以自己也問元之、F3，未來進到國會裡面，要不要去幫議會的助理來爭取說，他們能夠編列合法的加班費？」

徐巧芯直言，「大家也都覺得說，我們過去都做過議員，當然要站在議員助理的角度，去替他們爭取勞動權益。就這樣子，整個國民黨能夠串聯起來，是一個好的開始！」