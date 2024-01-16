基隆市長謝國樑16日受訪時，談到民眾黨立委當選人15日拋出「國會改革主張」要藍綠兩黨回應。一向支持藍白合的謝國樑罕見地說出重話，認為民眾黨立院黨團此舉形同「政治分贓」，他強調，國會改革要做，但不應是為了爭取民眾黨8張選票而做。

民眾黨在這次2024立委選舉中，獲得8席不分區立委，民眾黨立委當選人15日召開記者會，提出新國會改革訴求，要求藍綠有意立院龍頭的人員回應訴求。

談到這件事，一向支持藍白合作的謝國樑，罕見說了重話。謝國樑指出，民眾黨有自身立場，想凸顯其有改革理念，但現階段透過這種方式要國民黨去迎合民眾黨，那就形同是另外一種「政治分贓」。

謝國樑認為，國民黨本來就有意要進行國會改革，國民黨副總統候選人趙少康也曾提出他對國會改革的理念。他指出，國民黨原本就主動想要進行國會改革，並非因為要爭取民眾黨這8席在立院龍頭的支持，才要去推動。若真是如此，這樣就不是很適合。

謝國樑強調，國民黨應該在立院扮演好自己的角色，提出自己的改革計畫，尊重民眾黨最後的選擇。

另外，在談到國民黨內有聲音要求黨主席朱立倫應為這次選舉負責下台時，謝國樑說，國民黨的確是輸了這次總統大選，但同時卻成了國會第一大黨，若把長期友善國民黨的兩席無黨籍也納入的話，距離席次過半也只差了3席，其實成績不錯。

謝國樑認為，總統大選敗選是事實，他指出朱立倫有智慧，會做出對國民黨最好的決定，他支持朱的決定。