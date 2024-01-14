苗栗市長邱鎮軍轉戰立委成功，隨即市長職位將補選，目前有多位縣議員表態參選，對此，縣長鍾東錦表示，每位都是經驗豐富的戰將，不論誰表態參選他都會給予祝福，至於誰當選他相信都會是最好的人選。

鍾東錦雖以無黨籍打贏縣長選戰，但選後歸隊以藍軍大兵動員地方，這次選戰不只親自操刀侯友宜選前造勢大會，更擔任陳超明、邱鎮軍競總主委，以縣長勝選氣勢，為國民黨總統選戰拿下高票，更為藍軍守住兩席立委，已是地方藍營共主。

這次邱鎮軍轉換跑道挑戰立委成功，市長補選在即，目前縣議員楊明燁、余文忠、禹耀東、鄭碧玉、徐筱菁、苗栗市民代表會前主席楊喬、市民代表會主席陳仁杰等人都有意參選。

對此，鍾東錦證實選前選後都有不少人找過他表態想補選市長，他表示，苗栗市轄內議員、民代人才濟濟，大家都是沙場老將經驗豐富，自然對苗栗市政有哪些迫切需要都很熟識，對於群雄之爭他樂觀其成也給予祝福。

鍾東錦說，國民黨內有意願投入補選的同志多，他認為可透過初選推派最適當人選，若不行要協調恐怕比較難，不過多人參選對苗栗市民也算好事，市民有更多選擇，只是新任市長可能會因為選票分散，成為弱勢市長。

鍾東錦表示，未來不論是誰當選市長，他認為一定都會是最佳人選，屆時會與邱鎮軍、陳超明跟新任市長做好溝通，持續為縣政、市政努力，讓苗栗鄉親有更好福祉。