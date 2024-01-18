2024屏東燈節將於19日在縣民公園正式點燈，而縣長周春米18日搶先開箱萬年溪燈區。（謝佳潾攝）

2024屏東燈節將於19日在縣民公園正式點燈，而縣長周春米18日搶先開箱萬年溪燈區。（謝佳潾攝）

2024屏東燈節將於19日在縣民公園正式點燈，而縣長周春米18日搶先開箱萬年溪燈區。（謝佳潾攝）

2024屏東燈節將於19日在縣民公園正式點燈，而縣長周春米18日搶先開箱萬年溪燈區。（謝佳潾攝）

2024屏東燈節將於19日在縣民公園正式點燈，而縣長周春米18日搶先開箱萬年溪燈區。（謝佳潾攝）

2024屏東燈節將於19日在縣民公園正式點燈，而縣長周春米18日搶先開箱萬年溪燈區。（謝佳潾攝）

2024屏東燈節將於19日在縣民公園正式點燈，而縣長周春米18日搶先開箱萬年溪燈區，今年以「無限之光」為主題，除將蜿蜒綿長的萬年溪幻化為神話中的巨龍，更展出多組大型地景燈光作品，復興公園內由燈光與音樂交織而成的「龍騰虎耀、祥龍獻瑞」3D水舞燈光秀，瞬間奪取眾人目光。

周春米表示，屏東燈節已打響品牌，每年都會吸引許多縣民、返鄉遊子、以及來自全國各地的民眾欣賞，去年更創下超過200萬人次造訪紀錄，今年適逢龍年打造「龍呈吉祥」意念，搭配3大燈區獨有的地景、地貌，搭配許多豐富的活動，加上屏東特有的景觀、產業、人文風貌及熱情，絕對是民眾賞燈、走春的首選，19日即將在屏東縣民公園正式點燈，精彩豐富的內容，歡迎全國民眾一起沉浸在2024屏東燈節氛圍。

周春米指出，今年特別邀請2023世界客家博覽會世界館總策展人王騰崇為燈區做整體規畫，此次萬年溪燈區運用神話傳說和地理自然感知為核心，搭配龍的隱喻和象徵創作系列燈飾，作品由萬年溪上龍的本體再到復興公園龍的痕跡為發想，象徵萬年溪這條城市之河與神話的生物及無限之光相結合，歡迎民眾新的一年到萬年溪燈區分享龍年的吉祥與福氣。

縣府傳播暨國際事務處表示，萬年溪上的「無限之光」是以景觀橋呼應地景河流的翅膀，如同龍翱翔於自然生態與宇宙星河的概念，現場以動態燈光與音場呼應，期待能讓到訪的遊客們都能從不同的視角，感受到作品的聲光。

傳播處說，往年廣受好評的3D水舞燈光秀，今年同樣由水舞大師謝明勳總監量身打造，以「龍騰虎耀、祥龍獻瑞」為主題，運用水幕投影，讓龍彷彿遨遊於水舞中，搭配水舞及磅礡音樂，創造出獨特的視覺饗宴，水舞表演時間為每周日至周四晚間6時至9時，整點展演一次，假日（週五、六及春節假期）則為晚間6時至10時，每半點展演一次，每次展出時間為5分鐘。