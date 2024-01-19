大立光法說報佳音後，市場經過總統大選洗禮，全神貫注等待台積電法說，隨台積電第一季毛利率優於預期，全年成長展望也沒讓內外資研究機構失望，外資圈人士說，台積電19日開盤上揚有望，浮現突破2023年6月594元高點的契機。有趣的是，國際資金18日在法說會登場前，買超台積電8,177張，展現押寶熱情，也終結連兩個交易日賣超。

另一方面，台股最近遭到外資海量賣出，光是本周四個交易日就被提款1,411.94億元，市場期待的謝票行情曇花一現，氣氛相當低迷。所幸，台積電法說會提出的展望正向，外資圈人士說，只要台積電帶頭反攻，台股整體行情就有機會跟上。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，台積電首季營收財測季減6.2％，大致符合先前估計，單季毛利率展望的中間值為53％，則比大摩先前偏保守的51.5％估值來得優秀。整體而言，台積電享有的AI大趨勢題材方興未艾，加上產業循環復甦，以及技術領先地位強大等優勢，維持對台積電「優於大盤」投資評等，並把推測合理股價調高到698元。

花旗環球證券半導體產業分析師陳佳儀原本就預料，台積電全年營收增幅將超過20％，更看好倚靠在多數製程的優勢地位，成長性會超越同業。儘管終端需求尚不完全明朗，但台積電仍享有市占擴張，以及半導體在高效能運算（HPC）、高階智慧機的內含價值提升所帶來的好處，估計台積電來自資料中心的AI GPU、CPU、加速器將貢獻1成以上營收，整體邊緣AI的成長性高於30％。