繼先發投手藍斯林（Lance Lynn）後，紅雀再次迎回老同學，美媒《The Athletic》記者凱蒂（Katie Woo）報導，38歲「木匠」卡本特（Matt Carpenter）以1年合約回鍋紅雀，他和藍斯林都是2013年世界大賽爭冠班底。

卡本特身材並不突出，但長打威力相當驚人，曾單季有著36轟的火力輸出，有3年獲得年度MVP的選票肯定，近年打擊成績直線下滑，2022年離開效力11季的紅雀，加盟洋基47場比賽，力繳3成05打擊率、15轟、1.138攻擊指數的回春成績，只是去年轉戰教士又步向低迷，休賽季被交易到勇士後遭到釋出。

2011年卡本特開始大聯盟生涯，但當年他還是菜鳥，整季只打了7場比賽，無緣隨著紅雀一嘗世界大賽冠軍香檳滋味，反倒是藍斯林受到重用，他以新人身分在該年季後賽後援登板10場，繳出2勝0敗、1中繼成功、3.27自責分率。當年紅雀陣中還有一位「木匠」克里斯卡本特（Chris Carpenter），不過這位賽揚獎名投早在2012年球季後宣告退役。

2013年紅雀再度挑戰世界大賽冠軍，這次卡本特已經躍身為主力，藍斯林加入先發輪值，但當年兩人季後賽成績不佳，紅雀最終在世界大賽遭到紅襪逆轉。當年和紅雀一同爭冠的現役成員還包括華卡（Michael Wacha）、寇頓王（Kolten Wong）、謝比米勒（Shelby Miller）、喬凱利（Joe Kelly）等人。