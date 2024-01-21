勞動部近日公布《工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法訂定準則》，把不適當之凝視列為性騷擾的樣態之一，對此，有性平團體就表示，過去其實也有類似的性騷擾事件，但舉證難度高，需要與有無言語、行為、背景脈胳等一併審視，但這也是破除過去「看一下又不會少一塊肉」的迷思。

據勞動部2022年調查，最近一年內曾遭性騷擾的男性達1.3％、女性則有3.3％，推估當年約有20萬名受僱勞工遭受性騷擾，推估其中6萬名為男性、14萬名為女性。

台灣防暴聯盟秘書長廖書雯說，實務有出現類似的情況才會列入樣態之中，有這樣的例子，或許凝視難以舉證，但言語性騷擾也難以舉證，列在樣態中就是要讓民眾知道，凝視會造成他人不舒服。

現代婦女基金會執行秘書吳姿瑩則認為，單就凝視其實難構成性騷擾，仍要有其他有如「穿這樣讓我不能專心」言語才能較好認定為性騷擾，但列為樣態之中其實也是讓大家清楚「凝視」會構成敵意環境，因此雇主需要去妥善處理，而不是與過去一樣抱持著「看一下又沒有少一塊肉」的方式認定。

勵馨基金會執行長王玥好也認為，性騷擾被害人遭受不適當凝視時，可能會焦慮不安、想要遠離，但相較於言語或行為性騷擾，凝視性騷擾更難舉證，應用實例示範才能讓雇主更好遵循，建議雇主及主管應有敏感度，當員工有疑慮時就應做好適當處置，勞動部此次修正應是想列出所有可能觸法的樣態，但性騷擾還是要回到個案事實的認定。