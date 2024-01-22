推動淨零綠生活，高雄市政府20日在新開通的鼓山二路停車場及柴山登山步道，舉辦「淨零任務大挑戰 無痕山林逗陣走」活動，結合環保宣導嘉年華，通過登山、市集、遊戲、知識與抽獎活動，加深民眾對淨零永續及環境保護的認識，市長陳其邁也到場共襄盛舉，現場調製飲料給攜帶使用環保杯的民眾，呼籲大家多多運動登山、響應綠生活。

陳其邁20日一大早帶領市府團隊登山後參加低碳教育推廣活動，他笑說登山不是他的專長，且久沒有運動，下山後感覺到些許四肢無力，鼓勵大家多多運動登山，鍛鍊身體。接著，他感謝台泥公司落實企業責任，提供舊廠區活化利用，銜接內惟與中鼓山。周邊除有輕軌捷運站，新開闢停車場與登山步道停車也十分方便，歡迎大家常來多加利用。

推廣淨零低碳生活，陳其邁現場接受小客人的客製飲料點餐，手搖特調金萱雙Q給攜帶環保杯參與的市民朋友；他也與橋頭捷運站長林忠明高歌「紅豆」，還深情獻唱「約定」等歌曲，林站長也帶來招牌歌曲，兩人歌聲獲得滿場如雷的掌聲及尖叫聲，陳其邁並現場摸彩，與民眾自拍、簽名也來者不拒，現場氣氛歡樂沸騰。

此次活動也是為了響應淨零碳排綠生活，他提到，高雄市2022年碳排量約5200萬噸，是台北市的5倍之多，因此市府積極推動淨零轉型、落實淨零碳排目標，並持續推動空氣品質的監督改善，逐步獲得成效，已連續4年空氣品質良率達到8成以上，感謝企業配合減碳行動，及環保單位同仁的努力付出。