今天是世界自由日70周年，世亞盟中華民國總會理事長曾永權表示，今天也是123自由日運動70周年紀念日，緬懷1954年1萬4000多名韓戰義士，英勇奮鬥，毅然選擇自由的中華民國，我們更要效法他們的豪情壯志，喚醒自由民主的靈魂，弘揚自由民主普世價值，繼續推動全球化自由民主，維護世界和平，創造人類最高福祉。

世亞盟今天在台北市國軍英雄館舉行2024年世界自由日慶祝大會，世盟總會長饒穎奇、外交部非政府組織國際事務會執行長陳剛毅，以及國民黨立委曾銘宗、陳以信也出席，大會也邀請高齡的韓戰義士到現場，接受大家致敬。

曾永權提及，當年起義來歸的韓戰義士，雖然都已是古稀之年，今天慶祝大會仍然邀請他們在醫護人員的細心陪伴下，來到到現場接受大家的致敬，就在剛剛我們透過鳴自由鐘，再次發揚韓戰義士英勇奮鬥的精神。請大家以熱烈掌聲歡迎在場的韓戰義士代表，致上最高的敬意。

曾永權指出，世盟成立宗旨為推動自由、民主、和平的普世價值，現今世界上仍有許多國家身處戰爭的陰霾，因此今年的世界自由日慶祝大會特別以自由民主邁向和平為主軸，相信唯有不斷溝通協調才能解決紛爭，呼籲全球愛好自由民主人士，為世界和平的目標堅持不懈，努力到底。

曾永權說，世盟是聯合國非政府組織正式成員，是我國目前在國際社會中，同時兼具二軌外交功能的國際性民間社團，對促進外交工作及自由民主發展有相當貢獻，感謝中華民國政府及各級地方政府的大力支持，世盟在總會長饒穎奇帶領之下，已經將自由民主的種子散佈到世界各個角落。曾永權也請現場來賓為饒穎奇鼓掌。

曾永權強調，我國已成為世界自由民主的重要表徵，美國前總統小布希，公開稱讚台灣是亞洲及世界民主的燈塔，在現場呼籲，讓大家一起振臂高呼展現決心，並呼喊三次自由民主、邁向和平，而世盟今後將持續扮演國際社會積極推動的力量，讓台灣的自由、民主成為舉世所公認的榮耀與成就。