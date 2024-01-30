中國大陸房地產巨頭恒大集團近兩年財務危機惡化，財報未如期公布，今（29）日遭香港高等法院頒布強制清盤令，爆雷寒蟬效應值得觀察；對此鄉林建設集團董事長、全國商總主席賴正鎰分析，台灣數波不動產信用管制已微調風險控管，且建商普遍口袋已深、有一定現金流，因此不致被此事件波及；儘管該事件的骨牌效應恐牽動中國大陸經濟前景堪慮、影響消費，但與台灣房市二者早已脫鉤，不會對台灣房市產生衝擊效應。

賴正鎰表示，恒大陷入財務危機事件主要是中國大陸嚴控房市相關政策，藥下得太猛，並且祭出「三條紅線」，包括土地不得貸款、建築不得融資、分戶貸款不得承作，造成所有房地產開發商現金流被斷鏈。

賴正鎰分析，至於台灣，打房政策儘管有八道金牌嚴格管制，但並未？死現金流，加上建商在上波房市多頭已累計相當獲利，口袋夠深，因此這一波打房政策，挺過來了。

究竟恒大事件是否對於台灣房市產生骨牌效應？賴正鎰分析，恒大清盤令並不會對台灣房市造成任何影響，但對於正通縮中的中國大陸經濟，恐雪上加霜，今年經濟成長率恐面臨再下修，若消費和內需再下降，可能會影響仰賴出口大陸的製造業。

賴正鎰表示，不過，最近大陸已降準、分戶貸款利率降到3.7％左右，且「三條紅線」、限購令都已取消，各種救市措施陸續出籠，目前看來恒大清盤令之後，大陸房市可能利空出盡，不致於有更惡化的骨牌效應出現。