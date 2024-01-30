台經院產經資料庫總監劉佩真分析，台經院研究顯示，台灣房市這一波景氣最低在2023年上半年，在新青安房貸政策助攻下，各項數據都顯示，2023年下半年已開始好轉，預期2024年房市景氣可望優於2023年。

劉佩真表示，由於央行超前部署、精準調控不動產信用管制政策，金管會嚴管金融機構不至對於不動產放款太過集中，加上建商普遍未進行財務高槓桿融資、高度連結金融商品，也未大舉布局非本業的異業轉投資，而相較於中國大陸對於房地產放款有過度集中現象、房地產業佔GDP貢獻比重高達25％，台灣房市相對較健康，恆大被下清盤令事件，預期應該不更於在台灣引爆危機，儘管房市量縮、但今年預期仍將易漲難跌，台灣房市還是相對健康許多。

劉佩真表示，原本各界認為，恆大事件延燒迄今，中國大陸官方可能會出手，但如今看來，並未出手，各研究機構原先預期今年中國大陸經濟成長率可能不到5％，但恆大爆發清盤令，預期下個月各研究機構可能會再下修2024年中國大陸經濟成長率，外界也憂心恆大的未爆彈是否會衝擊到總體經濟，預期儘管會影響總體經濟、內需和消費，但影響％數應不致太大。

劉佩真分析，台灣房市向來屬於內需盤，而且近幾年中國大陸經濟表現已從高峰向下行，因此錢進中國大陸投資設廠的數量，比往年減少許多，綜合研判，恆大事件對於台灣房市的影響程度，並不大。