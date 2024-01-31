恒指周一（29日）好不容易收復萬六大關，30日再因23條立法公眾諮詢影響市場情緒而急速轉跌，終場大跌373.79點，報15,703.45點，跌幅2.32％。

過去四年，恒指從33,000點一路向下，2022年10月底來到14,597點低點後，仍持續在低谷徘徊。據估算，從2023年至今恒指已下跌超過三成，同期台股及日股分別大漲兩成和近四成。

香港經濟日報引述陳茂波30日談話表示，面對全球高利環境、地緣政治挑戰，香港市場難免受影響。但香港金融市場仍持續有序高效運作、金融體系保持穩健、聯繫匯率制度運作良好。

陳茂波表示，香港的金融和資本市場去年表現不差。譬如，香港的銀行存款去年增長逾5％，總體資金淨流入。地緣政治雖對歐美資金有所影響，但中東主權基金到家族辦公室的資金，都在積極尋求歐美以外的投資機會，也是香港爭取的對象。

陳茂波還表示，正與大陸監管機構討論加快審批陸企赴港上市，也將招攬更多中東、東南亞國家的企業赴港上市。並繼續擴大與深化與大陸金融市場的互聯互通，強化香港作為離岸人民幣業務樞紐的地位。

他透露，目前正與大陸監管機構緊密商議，包括在「南向通」加入人民幣交易櫃台，讓大陸投資者可直接用人民幣購買港股，亦可降低其匯率兌換風險，把更多國際企業納入「南向通」亦是重要一步。