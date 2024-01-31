雙溪區位於新北市的東北部，區內多為雪山山脈延伸的丘陵，北端與瑞芳、九份、金瓜石連接，雙溪天然景色優美，擁不少秀麗秘境，遠離都市繁華塵囂，非常適合全家走春踏青。

不厭亭位於瑞雙公路102市道上雙溪與九份交界處，可360度俯視雙溪全區風景，好天氣時雲海景觀一望無際，是賞景最佳視野區。不厭亭取自李白詩句「相看兩不厭」，坐在涼亭內，享受徐徐微風，放眼望去，藍天白雲山海美景相互映照，景致超迷人，不負「不厭亭」之名。

三貂嶺隧道 水景倒映

另一面可以遠眺瑞芳與九份，包含基隆山、蝙蝠山、貂山春色、菜刀崙等，讓人身心舒暢，是遠離塵囂、車水馬龍最佳勝地，當夜幕低垂時，更將夕陽美景盡收在眼底。

三貂嶺友善隧道用水池設計讓洞口從暗到亮，與三貂嶺翠綠山色相印。（圖／新北市雙溪區公所提供）

三貂嶺友善隧道經市府重整規畫，總長3.19公里，建造出全台第一條「鋼筋自行車道」，設計師利用水池設計讓洞口從暗到亮，與三貂嶺翠綠山色相印，隧道口處自然水景倒映影現，呈現自然同心圓對稱景象浪漫又新奇，從雙溪牡丹、瑞芳三貂嶺兩地路線可抵達三貂嶺隧道。考量從隧道至壁掛棧橋雙向通行安全，自行車須採步行牽引方式通行（步行約40分鐘）。

雙溪荷所在 置身花海中

雙溪區上林里台二丙線旁，基福公路每年6、7、8月都會綻放美麗粉紅、白純潔荷花，荷花在傳統文化中與「和」是同音，象徵和諧、清雅、潔白如玉，雙溪大片荷花田，綻放美麗英姿，猶如置身花海中。

遊客從中穿梭像逗兒戲般，心如戲蓮、蓮藕心，置身其中彷彿回到純樸童心體驗樂趣，是如實心曠神怡與放鬆最佳趣處。拍一張LOGO招牌「雙溪荷所在」非此地莫屬。（雙溪區公所廣告）