民眾黨在台中市一選區立委候選人蔡壁如得票率達45％，選出漂亮好成績，雖敗猶榮，2日上廣播表示，她確定不會回歸民眾黨擔任中央委員，至於外傳擔中市府顧問？蔡巧妙回答，天公疼憨人。市府表示，若有人事調整，皆會正式發布公告。

蔡壁如指出，她已答應選民續留台中，持續深耕台中，不會留在台北黨中央擔任職務，偶爾接廣播及電視通告，維持生活開銷，至於對於外界關心會不會接中市府顧問，蔡說，目前尚在考慮，若接了就會公布。

台中市政府表示，市府因應市政需求，皆有定期人事整體調整，以利市政推行，若有人事調整，皆會正式發布公告，無需針對個別人事揣測。

蔡壁如說，選後她奔走地方謝票，覺得台中海線地區人民相當熱情，她在選舉期間交了很多地方好朋友，選後還有民眾好朋友要幫她設置地方服務處，讓她相當感動。

被詢問，民眾黨地方組織預計2年後再戰縣市首長，若黨徵召出戰台中市長會接受嗎？蔡回答，在地方需要深耕要熟悉，都要一段時間，暫時不考慮2年後的市長選舉。