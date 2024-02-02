韓國瑜當選立法院長 蔣萬安曝當下急抱緊「他」 @ChinaTimes

台北市副市長林奕華1日晚間在臉書上貼出她與市長蔣萬安，替副市長李四川慶生的照片。而其中蔣萬安也抱著李四川，而李四川則露出很開心的微笑。蔣萬安2日接受媒體訪問時，被問到是否是擔心李四川被立法院長韓國瑜找去當秘書長？蔣則笑著表示「川伯之前也有講，不用幫他找新工作，你們沒看到他昨天我的萬安緊抱，把他抱得很開心？」

蔣萬安2日上午出席貓空纜車換新裝活動，並於活動前接受媒體訪問。被問到韓國瑜1日當選立法院長一職，蔣萬安也透露，當下第一時間剛好有與韓國瑜通上電話，因此就特別向他恭喜。蔣強調，相信新的國會一定會有新的氣象，也相信國民黨的立法委員們，一定會發揮強力監督施政的力量。

記者詢問，昨天林奕華在臉書上貼出替李四川慶生的照片，其中蔣萬安抱著李四川，也讓他笑得相當開心，是否擔心李四川會離開副市長一職，前往立法院當秘書長？對此蔣萬安則笑著表示「你們幫我找工作，又要幫川伯找工作？」並強調李四川之前講過，不用幫他找新工作，「你們沒看到他昨天我的萬安緊抱，把他抱得很開心？」