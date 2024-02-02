日圓大貶凸顯日本經濟數十年來的頹勢，根據日經中文網報導，日本GDP（經濟成長率）跌落到世界第4名的可能性越來越大，即將被德國超過。日媒分析，日本生產效率低落是經濟表現低迷的主因。

報導指出，日本的GDP在2010年被大陸超越，從世界第2名下滑到第3位，當時的逆轉是由於大陸經濟每年10%的高速成長。

至於此次日德的GDP逆轉是在雙方均陷入低成長的情況下發生，德國受烏俄戰爭引發的高通膨和歐洲央行（ECB）快速升息影響，2023年實際經濟成長率為負0.1%；日本則依靠貨幣寬鬆和財政刺激來刺激需求，使產業結構一直停滯不前，在此期間，歐美主要國家提高了生產效率，日本經濟正不斷落後。

根據國際貨幣基金組織（IMF）數據，2000年日本名義GDP約為4.9兆美元，達到德國GDP的2.5倍，經歷雷曼危機後的2010年，日本約為5.7兆美元，雖然差距縮小，但仍是德國的1.7倍，但如今情況已翻轉。

如果根據世界銀行2022年數據，從15～64歲勞動年齡人口的人均實際GDP來看，日本為6.16萬美元左右，比德國少10%。文章建議，日本要想實現逆轉，需要不斷努力提高生產效率。