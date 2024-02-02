彭博社估算，光是在2024年元月期間，日本投資信託（investment trust），也就是對印度有價證券的投資，總資產金額就已成長11%，達2370億日圓，約16億美元。若使用日圓來計算增持印度股市的金額，印股相關基金上個月有大概1400億日圓淨流入，相反地，日本基金幾乎沒有看見任何買超現象。

日本民眾已感受到通貨膨脹的可怕，加上又實施負利率，要是像以前一樣還是把錢存在銀行，自己的荷包只會愈來愈薄。因此，不少日本人利用當地政府積極推行的NISA（日本個人儲蓄帳戶）來投資理財。

日本政府去年表示，從2024年起NISA的每年投資上限翻倍增至360萬日圓，且在額度內都不會被課稅。於是日本散戶可以利用這項政策，不只買賣日股，也去投資海外，其中，目前最被看好的新興市場標的就是印度股市。

國際財富管理業者指出，其實客戶看重的是印度這整個國家，而不只是印度單一企業而已。要知道股市是經濟的櫥窗，經濟成長已大大超越中國大陸的印度，在未來股市表現可以期待之下，已吸引部分日本散戶先來卡位。

彭博社統計，在日本投資客有資金進駐的14個全球重點新興市場中，流進中國大陸股市的金額不僅變少，且減少的幅度更是最大。至於資金流入的前3名，在2023年時印度是第1名，台股排第2，接下來是韓股，陸股與巴西則分居第4與第5。

印度指標股市之一的Nifty 50，上個月若以當地貨幣來計價，大盤幾乎沒什麼明顯的漲跌，但使用走貶的日圓來計算，則有4.2%的漲幅。不過，以日圓為主的投資人來說，投資中國大陸上證指數以及香港恆生指數，依序下跌3.5%與5.7%。

專家學者預估，至少到2025上半年，印度GDP年增率可望至少都有6%，但中國大陸可能還不到5%。聯合國預估，最晚到2050年，印度人口將再增17%，但中國大陸卻將減7.9%。依此來看，人口紅利也是站在印度這邊。