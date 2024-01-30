北約祕書長史托騰柏格29日與美國國務卿布林肯舉行聯合記者會，提及「今日烏克蘭，明日可能是台灣」，呼籲各國嚴肅看待中國大陸軍力的快速發展。外交部表示，史托騰柏格自去年7月北約峰會以來，持續展現對台海安全的關注，並呼籲成員國正視中國大陸的挑戰，頗具意義。

外交部副發言人蕭光偉指出，外交部注意到史托騰柏格與布林肯在聯合記者會中提及「今日烏克蘭，明日可能是台灣」，呼籲各國嚴肅看待中國大陸軍力快速發展，以及俄烏戰爭拉近中俄兩國距離，對北約安全可能造成的後果。

他說，包括這場記者會在內，史托騰柏格自去年7月北約峰會以來，持續展現對台海安全的關注，並呼籲成員國正視中國大陸對以規則為基礎的國際秩序所構成的挑戰，頗具意義。

外交部強調，台灣作為國際社會負責任的民主成員，將繼續與各國政府及慈善團體合作，協助烏克蘭重建基礎設施、安置難民等人道援助，也將致力與歐美理念相近夥伴攜手合作，維護國際安全秩序，並共同對抗威權體制的脅迫與挑戰。